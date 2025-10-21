Азербайджан будет производить спутники для зарубежных стран

БАКУ/Trend/ - Азербайджан будет производить собственные спутники в рамках проекта «Azersky-2».

Как передает Trend, об этом сказал журналистам временно исполняющий обязанности председателя правления Космического агентства Азербайджана (Азеркосмос) Дунай Бадирханов.

Он сообщил, что для этого создана соответствующая компания: «Цель — производство космических аппаратов. В первую очередь, будут производиться собственные спутники. Мы также планируем использовать эти возможности для производства в Азербайджане спутников различного назначения для региона и мира».

«Локализация производства спутников в Азербайджане — это не только развитие космической отрасли, но и показатель роста технологического потенциала страны в целом», — подчеркнул Д. Бадирханов.

