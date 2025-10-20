Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Пирешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Общество Материалы 20 октября 2025 09:49 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - 20–24 октября в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на совместное заявление Министерства обороны Азербайджанской Республики и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

В заявлении говорится, что процесс уничтожения просроченных и непригодных к использованию боеприпасов будет осуществляться с соблюдением правил безопасности на полигоне близ поселка Пирекешкюль и в учебном центре близ Агдере:

«Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов и хотим сообщить, что оснований для беспокойства нет».

