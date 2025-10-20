Общая мощность производства электроэнергии в Азербайджане увеличилась

БАКУ/Trend/ - С вводом в эксплуатацию новых электростанций общая мощность производства электроэнергии в Азербайджане достигла 9732,5 МВт, что на 1317 МВт, или 15,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, опубликованной в газете «Азербайджан» и приуроченной ко Дню работников энергетики – 20 октября.

«Ввод в эксплуатацию крупнейшего энергетического предприятия нашей страны и всего Южного Кавказа, увековечивающего нашу славную Победу, электростанции «8 Ноября» мощностью 1880 МВт, играет важную роль в этом значительном росте. Эта электростанция, укрепляющая позиции Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа, является ярким примером международного партнерства в области электроэнергетики, в частности, сотрудничества с китайскими и итальянскими компаниями, а также повышения энергоэффективности», – отмечается в статье.

Сообщается, что в настоящее время в энергосистеме работают 24 тепловые электростанции общей мощностью 7903 МВт, 65 гидроэлектростанций общей мощностью 1443,5 МВт, 9 солнечных электростанций общей мощностью 278,2 МВт, 5 ветровых электростанций общей мощностью 63,5 МВт, электростанция на твердых отходах мощностью 37 МВт и 3 гибридные электростанции общей мощностью 7,3 МВт: «Мощность электростанций на основе возобновляемых источников энергии, включая гидроэлектростанции, составляет 1829,6 МВт, что значит около 18,8% от общей производственной мощности. Помимо генерации, за этот период также увеличилась мощность электросети, достигнув 29 714 МВА».

