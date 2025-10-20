Состоялось очередное заседание Попечительского совета Турецко-Азербайджанского университета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 октября состоялось 5-е заседание Совета попечителей Турецко-Азербайджанского университета.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство науки и образования, во встрече приняли участие делегация во главе с председателем Турецкого совета по высшему образованию Эролом Озваром, находящимся с визитом в Азербайджане, а также ректоры Университета Хаджеттепе, Стамбульского технического университета и Ближневосточного технического университета, которые участвуют в деятельности Турецко-Азербайджанского университета.

На встрече были обсуждены годовой отчет Турецко-Азербайджанского университета, а также перспективы его развития. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования деятельности университета и углубления двустороннего сотрудничества.

Затем министр науки и образования Эмин Амруллаев и председатель Совета по высшему образованию Эрол Озвар встретились со студентами, поступившими в этом году в Турецко-Азербайджанский университет.