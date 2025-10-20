Иран увеличил добычу нефти на совместном с Ираком месторождении

БАКУ /Trend/ - Потенциал добычи Ирана на совместном с Ираком нефтяном месторождении Южный Азадеган увеличился на 4,3 тысячи баррелей в сутки.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга исполнительный директор иранской компании "Петропарс" Хамидреза Сегафи.

По его словам, увеличение добычи было достигнуто за счет ввода в эксплуатацию еще одной новой скважины на месторождении Южный Азадеган.

Сегафи сообщил, что нефть со скважины №174 отправляется на первичную переработку по 6-дюймовому трубопроводу протяженностью 2,43 тысячи метров.

Представитель компании отметил, что все процессы бурения новой скважины, монтажа оборудования и ввода ее в эксплуатацию осуществлялись с использованием оборудования отечественного производства за счет местного потенциала.

С вводом в эксплуатацию данной скважины потенциал суточной добычи нефтяного месторождения Южный Азадеган увеличился до 66,2 тыс. баррелей.

Следует добавить, что запасы нефти на месторождении Южный Азадеган составляют 28,2 млрд баррелей, а потенциальная добыча, как сообщается, составляет 1,6 млрд баррелей. Согласно планам разработки этого месторождения, в первом сценарии планируется добывать 320 тыс. баррелей сырой нефти и 197 млн ​​кубических футов (примерно 7 млн ​​кубометров) природного газа в сутки, а во втором - 280 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.