Азербайджан и Казахстан обладают значительным потенциалом для расширения экономического сотрудничества - политолог

АСТАНА/Trend/ - Азербайджан и Казахстан обладают значительным потенциалом для развития экономического сотрудничества.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом сказал журналистам в Астане в преддверии государственного визита Президента Ильхама Алиева казахстанский политолог Аман Мамбетали.

По его словам, несмотря на уверенный рост сотрудничества в последние годы, текущие показатели остаются относительно скромными с учётом масштабов обеих стран и есть большой потенциал для дальнейшего развития.

Он отметил, что Казахстан и Азербайджан связывает многовековая история и общее тюркское наследие. Страны активно восстанавливают и развивают исторические связи.

“Наши отношения сегодня многослойны – они охватывают логистику, культуру, гуманитарную сферу, образование, экономику и другие направления”, – сказал эксперт.

Мамбетали отметил, что политическая воля руководства Казахстана и Азербайджана совпадает с общественным мнением в обеих странах, что создаёт благоприятные условия для дальнейшего развития партнерства. Особое внимание он уделил инициативе по созданию «Тюркского пояса» – экономического и транспортного коридора, который, по его мнению, станет важным фактором интеграции и безопасности в регионе.

“Для Казахстана Азербайджан открывает путь в регион Кавказа, тогда как Казахстан является важным логистическим узлом и «воротами» в Центральную Азию для Азербайджана”, – сказал он.

Эксперт также подчеркнул важность логистических коридоров, таких как Зангезурский коридор, соглашение по которому было подписано в Вашингтоне. По его словам, это обеспечит безопасное и эффективное транспортное сообщение между странами.

Политолог напомнил, что Казахстан неизменно поддерживал суверенитет Азербайджана в период оккупации. Обе страны также имеют общее видение развития сотрудничества в области безопасности.