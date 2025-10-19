Азербайджанские борцы вышли в полуфинал финального этапа Мировой серии по пляжной борьбе

БАКУ/ Trend/ - В Александрии (Египет) продолжается финальный этап Мировой серии по пляжной борьбе.

Как сообщает Trend, три спортсмена сборной Азербайджана вышли в полуфинал турнира.

В полуфинале Вусал Алиев и Сахиб Дадашов (оба – 80 кг) встретятся друг с другом, что гарантирует сборной Азербайджана как минимум одно место в финале.

Другой представитель сборной, Ибрагим Юсубов (90 кг), встретится с спортсменом из США.

Отметим, что по итогам финального этапа будут определены чемпионы мира во всех весовых категориях.