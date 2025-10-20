Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Названо количество установленных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана солнечных панелей

Зеленая экономика Материалы 20 октября 2025 12:56 (UTC +04:00)
Названо количество установленных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана солнечных панелей
Фото: Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в более чем 1500 частных жилых домах, общественных и социальных зданиях установлены солнечные панели общей мощностью более 5000 кВт, введены в эксплуатацию более 200 солнечных коллекторов, более 3000 энергоэффективных опор освещения, 20 зарядных станций для электромобилей и «умные» парковки.

Как сообщает Trend, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в статье «Азербайджан становится региональным энергетическим хабом» в газете «Азербайджан», посвященной 20 октября – Дню работников энергетики.

Было подчеркнуто, что принцип энергоэффективности строго соблюдается, особенно при строительстве зданий и частных домов: «Эти меры носят устойчивый характер, и все наши усилия направлены на то, чтобы превратить освобожденные территории в образцовый регион с точки зрения энергоэффективности за счет широкого применения инновационных практик».

В то же время было отмечено, что в Нахчыване, где технический потенциал возобновляемой энергетики оценивается в 21-29 ГВт, а экономический - в 5,8-6,9 ГВт, процесс развития осуществляется в соответствии со стратегическим видением главы государства относительно зоны «зеленой энергии»: «С этой целью в качестве неотъемлемой части стратегии устойчивого социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики подготовлены Концепция «Зоны зеленой энергии» и План действий по ее реализации. Концепция направлена ​​на расширение использования возобновляемых источников энергии в Нахчыване, обеспечение энергетической независимости и устойчивого развития, создание современной сетевой инфраструктуры, увеличение возможностей экспорта энергии и значительное сокращение выбросов углерода. Концепция охватывает город Нахчыван, Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордубадский, Садаракский, Шахбузский и Шарурский районы, которые входят в Нахчыванский экономический регион. На 2026-2030 годы 12 приоритетных направлений, определенных в 4 основных областях в сфере энергетики, отражают стратегический, а также межсекторальный подход».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости