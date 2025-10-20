Иран сократил импорт продукции из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) импорт Ираном продукции из Туркменистана сократился на 64% в стоимостном выражении и на 72% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, за первые 6 месяцев Иран импортировал из Туркменистана 2,7 тыс. тонн продукции на сумму 4,4 млн долларов США.

За аналогичный период прошлого года Иран импортировал 9,82 тыс. тонн продукции на сумму около 12,3 млн долларов США.

В статистике также отмечается, что Иран импортировал из Туркменистана нефтяной кокс, хлопок, ткани и другие товары.

За первые 6 месяцев ненефтяной товарооборот Ирана с Туркменистаном составил 815 тыс. тонн на сумму около 323 млн долларов США. Товарооборот увеличился на 27,9% в стоимостном выражении и на 14,5% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, импорт товаров в Иран за первые 6 месяцев составил около 18,8 млн тонн на сумму около 28,4 млрд долларов США. Импорт товаров снизился на 15% в стоимостном выражении и увеличился на 2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иран в основном ориентируется на импорт товаров первой необходимости, необходимых стране, и вводит определенные ограничения на импорт аналогичной продукции, произведенной в стране.