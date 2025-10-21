Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 21 октября

Экономика Материалы 21 октября 2025 09:07 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 21 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9780 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2,1002 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,978
AUD 1,1057
BYN 0,5594
BGN 1,0114
AED 0,4628
KRW 0,1193
CZK 0,0814
CNY 0,2388
DKK 0,2649
GEL 0,6264
HKD 0,2189
INR 0,0193
GBP 2,2767
SEK 0,1802
CHF 2,1436
ILS 0,5177
CAD 1,21
KWD 5,5566
KZT 0,3158
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5085
MDL 0,1008
NOK 0,1688
UZS 0,0141
PKR 0,6023
PLN 0,4669
RON 0,3889
RUB 2,1002
RSD 0,0169
SGD 1,3127
SAR 0,4533
xdr 2,3217
TRY 0,0405
TMT 0,4857
UAH 0,0407
JPY 1,1249
NZD 0,9742
