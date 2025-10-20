На госпредприятиях Азербайджана проведено около 2000 мероприятий по энергоконтролю

БАКУ /Trend/ - Наряду с широким внедрением энергоэффективности, регулирующая и надзорная деятельность Агентства по регулированию энергетики (AERA) вносит значительный вклад в формирование рыночных отношений в энергетическом секторе, обеспечивая эффективное управление, прозрачность и подотчетность. За прошедший период Агентство поддержало реализацию рыночных реформ, подготовив предложения по передаче электроэнергии, оптовым и розничным ценам.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье в газете «Азербайджан» министра энергетики Парвиза Шахбазова «Азербайджан превращается в региональный энергетический хаб», посвященной Дню работников сферы энергетики - 20 октября.

Отмечено, что в целях эффективной организации рынка электроэнергии разработаны правила определения регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетическом секторе: пересмотрен проект закона «О регулирующем органе в сфере энергетики». Утверждены и внедрены в практику Правила установки, технической эксплуатации и безопасности электроустановок. В настоящее время продолжается работа над проектами правил технической эксплуатации и безопасности отопительных установок. Проведен контроль за обеспечением безопасной эксплуатации газовых установок, газопроводов, дымоходов и вентиляционных систем, выявлением и устранением нарушений, по результатам которого составлены акты в соответствии с законодательством.

На государственных предприятиях проведено около 2000 контрольных мероприятий по эффективности использования электрической и тепловой энергии, соблюдению правил безопасности и надежности работы газовых установок. Выявленные нарушения устранены. Было подчёркнуто, что принятие законов «О теплоснабжении» и «О газоснабжении» также является одним из важных шагов, предпринимаемых в рамках совершенствования законодательной базы и продолжения реформ в энергетическом секторе.

«Закон о теплоснабжении вводит обязательное применение централизованных систем в новостройках, что обеспечит экономию энергоресурсов, сокращение выбросов в окружающую среду и повышение качества обслуживания. Закон также уточняет права и обязанности субъектов производства, распределения и сбыта тепловой энергии и создаёт возможность формирования прозрачных и эффективных отношений между государством и частным сектором. Новый закон о газоснабжении, который обеспечит осуществление транспортировки, распределения, хранения, оптовой и розничной реализации газа, а также импорта отдельными юридическими лицами, находящимися в ведении Государственной нефтяной компании, приведёт к финансовой прозрачности субъектов газоснабжения, более точному определению себестоимости цен (тарифов), предотвращению перекрестного субсидирования, а также обеспечению финансовой дисциплины. Эти реформы укрепляют энергетическую безопасность Азербайджана и делают энергетический сектор более современным и конкурентоспособным", - говорится в статье.

