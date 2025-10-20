Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Ходжавенде произошел минный инцидент, есть пострадавший

Происшествия Материалы 20 октября 2025 13:27 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - На освобожденной от оккупации территории села Тагаверд Ходжавендского района Азербайджана произошел минный инцидент.

Об этом Trend сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что сотрудник ANAMA Ширинов Ильгар Вели оглу, 1967 года рождения, работавший оператором экскаватора, пострадал в результате взрыва противопехотной мины при исполнении служебных обязанностей.

Пострадавший был эвакуирован с места происшествия и доставлен в районную больницу. Правая нога пострадавшего была ампутирована в области лодыжки. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

