Заключение всех основных контрактов по Shah Deniz Compression будет завершено до конца года - bp

БАКУ/ Trend/ - Консорциум «Шахдениз» уже фактически приступил к строительным работам по проекту Shah Deniz Compression.

Об этом Trend сообщила руководитель пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

Она отметила, что выполнение работ по строительству верхних модулей поручено компании Azfen (совместное предприятие SOCAR и «Tekfen İnşaat»):

«Недавно компания начала первые работы по резке металла для строительства верхних модулей. В то же время в рамках реализации проекта Shah Deniz Compression, а также для выполнения морских работ был подписан три крупных контракта с совместным предприятием Saipem/BOS Shelf. Эта компания выполнит все подводные инфраструктурные работы по проекту. Она построит новый подводный трубопровод протяжённостью около 26 километров и соединит новую платформу с существующей инфраструктурой. После готовности платформа будет транспортирована на море и установлена там совместным предприятием Saipem/BOS Shelf».

Т. Баятлы подчеркнула, что остаётся заключить только один контракт — по опорному блоку платформы:

«Мы объявим об этом до конца года. Таким образом, все основные контракты по проекту Shah Deniz Compression будут завершены, и начнутся соответствующие работы».

Следует отметить, что проект Shah Deniz Compression стоимостью 2,9 млрд долларов США является следующим этапом разработки газового месторождения «Шахдениз». Его цель — обеспечить добычу газа из залежей с низким давлением, сделав их доступными для эксплуатации, и тем самым достичь максимального коэффициента извлечения газа.

Ожидается, что проект позволит дополнительно добыть и экспортировать около 50 млрд кубометров газа и почти 25 млн баррелей конденсата.

В рамках проекта планируется строительство нового компрессионного объекта — электрической необслуживаемой компрессионной платформы (eNUI).

Платформа будет установлена на глубине 85 метров, примерно в 3 километрах от существующей платформы Shah Deniz Bravo. На ней разместят четыре компрессора мощностью по 11 мегаватт.

Shah Deniz Compression станет основным узлом компрессии для газа, добываемого как на платформах Shah Deniz Alpha, так и Shah Deniz Bravo . Это означает, что экспортный газ с обеих платформ перед отправкой на берег — в терминал «Сангачал» — будет предварительно сжат на платформе Shah Deniz Compression.

Проект также включает строительство ряда вспомогательных объектов в контрактной зоне месторождения «Шахдениз» и выполнение работ на существующей инфраструктуре платформ Shah Deniz Alphа, Shah Deniz Bravo и терминала «Сангачал».

Завершение строительных работ запланировано на 2029 год, после чего платформа Shah Deniz Compression будет готова принимать и компрессировать газ, добываемый на платформе Shah Deniz Alpha. В 2030 году платформа начнёт принимать газ и с Shah Deniz Bravo.