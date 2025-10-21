«Азеркосмос» будет сотрудничать со SpaceX

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане начнется производство спутников.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Азербайджанского космического агентства («Азеркосмос») Дунай Бадирханов на мероприятии «Возможности открывающиеся из космоса: 10 лет вклада космических наблюдений в социально-экономическое развитие».

Он отметил, что первые шаги к этому уже сделаны: научно-исследовательская группа «Азеркосмос» в рамках проекта Azersky-2 проходит интенсивную подготовку по производству спутника в Израиле на протяжении полутора лет, несмотря на сложную политическую обстановку.

По словам Д. Бадырханова, завершены проектно-конструкторские работы по строительству завода по производству спутников и Центра разработки космических аппаратов для персонала, который будет задействован в производстве: «Площадка строительства центра известна. Мы начнём строительство в ближайшие месяцы. Для вывода нашего спутника на орбиту мы выбрали ракеты-носители SpaceX».

«Кроме того, впервые в истории «Азеркосмоса» мы создали дочернюю компанию – Центр производства космических аппаратов ООО Spacecraft Development and Production. Это ООО облегчит реализацию наших проектов по производству космических аппаратов», – подчеркнул он.

