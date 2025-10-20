Парафирование мирного соглашения - исторический шаг на пути к прекращению армяно-азербайджанского конфликта - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Подписание в августе этого года в Вашингтоне Совместной декларации Азербайджана и Армении, и парафирование сторонами также и мирного договора является историческим шагом на пути к прекращению длившегося десятилетия армяно-азербайджанского конфликта.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая 20-го октября на 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС) в городе Женева Швейцарии.

Спикер Милли Меджлиса выразила надежду на то, что это знаменательное событие откроет новую страницу прочного мира, стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе. Это, в свою очередь, вселяет уверенность, что даже затяжные конфликты могут быть решены путём диалога и политической воли.

