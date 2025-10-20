Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 октября

Экономика Материалы 20 октября 2025 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 октября

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9841 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2,0928 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9841
AUD 1,1053
BYN 0,5594
BGN 1,0138
AED 0,4628
KRW 0,1199
CZK 0,0816
CNY 0,2386
DKK 0,2657
GEL 0,6282
HKD 0,2189
INR 0,0194
GBP 2,2837
SEK 0,1805
CHF 2,1442
ILS 0,5139
CAD 1,2132
KWD 5,5568
KZT 0,3162
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5099
MDL 0,1008
NOK 0,1692
UZS 0,014
PKR 0,6011
PLN 0,4678
RON 0,39
RUB 2,0928
RSD 0,0169
SGD 1,3138
SAR 0,4533
xdr 2,325
TRY 0,0405
TMT 0,4857
UAH 0,0407
JPY 1,1287
NZD 0,975
