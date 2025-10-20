Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 октября.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9841 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2,0928 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9841
|AUD
|1,1053
|BYN
|0,5594
|BGN
|1,0138
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1199
|CZK
|0,0816
|CNY
|0,2386
|DKK
|0,2657
|GEL
|0,6282
|HKD
|0,2189
|INR
|0,0194
|GBP
|2,2837
|SEK
|0,1805
|CHF
|2,1442
|ILS
|0,5139
|CAD
|1,2132
|KWD
|5,5568
|KZT
|0,3162
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5099
|MDL
|0,1008
|NOK
|0,1692
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6011
|PLN
|0,4678
|RON
|0,39
|RUB
|2,0928
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3138
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,325
|TRY
|0,0405
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0407
|JPY
|1,1287
|NZD
|0,975