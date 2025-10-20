Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9841 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2,0928 маната.