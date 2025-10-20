Хроника Победы (20.10.2020): Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

20 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

Trend представляет обращение.

Обращение Президента Ильхама Алиева

- Дорогие соотечественники, победоносная Азербайджанская армия одерживает новые победы на поле боя. Эти победы радуют каждого гражданина Азербайджана. Враг, который на протяжении почти 30 лет держит наши земли под оккупацией, видит мощь Азербайджанской армии на поле боя. Мы сражаемся на своих землях, защищаем свои земли и впредь будем гнать оккупантов с наших земель.

Наш народ с нетерпением ждет новых вестей с поля боя, с фронта. Я очень рад и я очень счастливый человек, что сообщаю эти радостные вести азербайджанскому народу. Освобождение от оккупантов каждого села, каждого города, каждой стратегической высоты требует большого профессионализма, отваги, доблести, героизма. Наши военнослужащие становятся шехидами. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Они всегда будут жить в наших сердцах. Наши военнослужащие получают ранения на поле боя. Да дарует Аллах всем нашим раненым военнослужащим исцеления! В то же время коварный враг регулярно подвергает обстрелу наши населенные пункты, каждый день наши прифронтовые города, села подвергаются обстрелу коварным врагом. Больше всего подлому обстрелу подвергается Тертерский район, в то же время враг обстреливает Агдам, Геранбой, Агджабеди, Барду, другие наши города и районы. В результате подлых ударов по Гяндже погибает мирное население – дети, женщины, старики. Для врага нет разницы. Для них не существует такой разницы. Они терпят поражение на поле боя, не могут противостоять Азербайджанской армии и, чтобы остановить нас, нанести нам удар, совершают на глазах у всего мира преступление против гражданского населения. Весь мир видит, от какого коварного, озверевшего врага Азербайджан освобождает свои родные земли. На протяжении 30 лет они сидели на наших землях и пытались бросать нам вызов. В течение 30 лет наши земли эксплуатировались, эксплуатировались наши природные ресурсы. Воровство, грабежи – это их натура. Достаточно посмотреть на состояние разрушенных сел, городов, чтобы все увидели, какие дикари противостоят нам. На оккупированных и уже освобожденных от оккупации землях не осталось ни одного целого здания. Все здания были снесены, разграблены, разрушены, осквернены наши исторические памятники, мечети, могилы. Они считали, что азербайджанский народ смирится с таким положением. Они считали, что навечно сохранят эти земли под оккупацией. Они поменяли названия наших городов, границы наших районов, названия наших сел, хотели арменизировать наши земли, но не смогли этого добиться, не смогли сломить волю азербайджанского народа.

Каждый азербайджанец, который не видел земли своих предков, родился после оккупации, жил одной мечтой – вернуться на родные земли. Мы увидели это на примере Джоджуг Марджанлы. Рожденные после оккупации молодые люди, каждый из них жил мечтой вернуться и вернулся в Джоджуг Марджанлы. Уверен, что граждане Азербайджана вернутся на все освобожденные сегодня от оккупантов земли. Они будут жить там в условиях мира, благополучия, будут вновь созидать и строить. Точно так же, как они в свое время создали культурное наследие азербайджанского народа на всех наших оккупированных территориях. Но коварный враг хотел уничтожить это наследие, разрушал наши мечети. Когда мы построили в селе Джоджуг Марджанлы мечеть, аналогичную Шушинской, я сказал на ее открытии, что они могут разрушать здания мечетей, но эти мечети живут в наших сердцах, и наступит день, когда мы восстановим все наши разрушенные мечети, восстановим все наши города, села. Мы на пороге Великого возвращения, и Азербайджанское государства сделает все, что в его силах, чтобы граждане нашей страны вернулись и спокойно жили на освобожденных от оккупации землях в условиях благополучия, чтобы на этих землях жизнь забила новым ключом.

Все эти годы наши вынужденные переселенцы жили одной мечтой, несмотря на то, что для многих из них были созданы прекрасные условия, и, как вы знаете, только в этом году мы планируем сдать в пользование вынужденных переселенцев 7 тысяч квартир. Более 300 тысячам вынужденных переселенцев были вручены ключи от домов, квартир. Они благодарят нас за эту заботу и выражают это в ходе моих многочисленных встреч с ними. Но в то же время я знал, и они мне говорили: верните нас, верните нас на свои земли. Они понимали, что это сложный вопрос, понимали, что для этого должна созреть определенные геополитические условия. Они верили в меня, и я говорил им, что мы вернемся на эти земли, я говорил, что я знаю, что, когда и как надо делать. Доверие народа ко мне позволило нам решить этот вопрос. Я еще раз заявляю, что выполняю все данные мною обещания, привержен им. Главный вопрос для меня как Президента, главная моя задача заключается в возвращении земель Азербайджана, восстановлении территориальной целостности страны, и мы делаем это сегодня на поле боя.

Переговоры, которые проводились на протяжении около 30 лет, не дали никаких результатов. Построенные Арменией на оккупированных землях укрепления говорят о том, что они не намеревались возвращать нам эти земли. Они просто обманывали нас и международных посредников, тянули время и наряду с этим проводили незаконное заселение на оккупированных землях. Они разместили в городе Лачин, в Кяльбаджаре тысячи людей. На освобожденных сегодня от оккупации землях – в Физулинском, Джебраильском и других наших районах они жили в наших селах. Большая часть этих сел разрушена, но они жили в некоторых домах на наших землях. Этническая чистка, геноцид против азербайджанцев, изгнание наших граждан со своих родных земель и проведение после всего этого "референдума" полностью противоречат человеческой морали, законам, международному праву. Никто не признал так называемую "Нагорно-Карабахскую республику". Теперь они из кожи вон лезут, чтобы страны мира признали сепаратистское, криминальное образование. Они потеряли разум, не понимают, что этого никто не сделает, не понимают, что любая страна, которая пойдет на это, не может считаться дружественной для Азербайджана. Не то что дружественной, мы прервем с этой страной все связи. Но они сошли с ума. Сегодня они стараются восстановить статус-кво. Я уже говорил, что статус-кво больше нет. Мы уничтожили статус-кво и правильно сделали. Мы ждали около 30 лет. Десять лет назад страны-сопредседатели Минской группы распространили заявление на уровне своих президентов, в котором говорилось, что статус-кво неприемлем. Мы поддержали, одобрили это, у нас появились большие надежды, а достигнутый затем за столом переговоров определенный прогресс увеличил наши надежды. Но оказалось, что коварный враг просто-напросто обманывал нас и международную общественность. Это неуважение к международным посредникам.

Продемонстрировав силу на поле боя, мы изменили статус-кво. Я уже говорил это до нынешних столкновений, несколько раз говорил, что сегодня, к сожалению, международное право в международных отношениях не работает. Если бы работало, то четыре резолюции Совета Безопасности ООН давно уже были выполнены. Двадцать лет мы ждали выполнения этих резолюций. Они просто остались на бумаге. Почему? Потому что не было проявлено политической воли, не был определен механизм исполнения данных резолюций. Коварный враг посчитал, что может и дальше игнорировать их. Может и дальше попирать международное право. Может и дальше совершать на наших землях любые гнусные действия. Мы вынудили их. Наш кулак не только наносит удар по врагу. Наш кулак – это наше единство, единство нашего народа, целенаправленная деятельность, принятие выгодных нам и отражающих справедливость постановлений, резолюций на международной арене.

Я видел, что до нынешних событий граждане Азербайджана, в том числе переселенцы, порой считали, что эти дипломатические успехи, конечно, очень важны, но они не обеспечивают решение вопроса. И я всегда разъяснял им, что этот вопрос должен быть разрешен в рамках международного права. Для этого мы должны работать со всеми ведущими международными организациями, чтобы расширить правовую базу для урегулирования конфликта. Резолюции Совета Безопасности ООН не действовали. Мы приложили большие усилия, Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества, другие организации приняли резолюции. В документе, парафированном между Европейским Союзом и нами, также выражена поддержка неприкосновенности наших границ, суверенитета и территориальной целостности нашей страны. То есть, вот основа для урегулирования данного конфликта. Поэтому сегодня руководство Армении, ведущее себя просто как попрошайки, ничтожества, - извините меня за это выражение, но они заслуживают его, - днем и ночью обзванивают все международные организации, посылают письма, заявления, спрашивая, почему вы молчите. А что они могут сказать? Они уже приняли эти резолюции, эти постановления, и Азербайджан проводит боевые операции на своей территории, признанной международным сообществом. Мы не проводим никаких операций на территории Армении, у нас нет таких планов, несмотря на то, что они дважды подвергли бомбардировке Гянджу с территории Армении. Мы не ответили им их способом. Мы ответили на поле боя. Я говорил, что мы отомстим им на поле боя, и мы делаем это. Кровь наших шехидов не остается и не останется неотмщенной. Основной целью нашей деятельности в международных организациях было добиться того, чтобы эта правовая база была совершенной, расширилась, и мы смогли добиться этого.

Поэтому сегодня руководству Армении следует хорошо подумать. Они уже встали на колени перед нами, мы поставили их на колени, указали им их место. Гоним их и дальше будем гнать с наших земель!

Каждый день приходят радостные вести. Каждый день наш флаг поднимается над новым населенным пунктом. Вот сила Азербайджанского государства, азербайджанского народа. На протяжении тридцати лет руководство Армении выдумывало небылицы о "сильной армии", создавало мифы о "непобедимой армянской армии". Где эта "непобедимая армянская армия"? Посмотрите, как она бежит от нас. Это был миф, это была ложь. Мы развеяли их. Тридцать лет они оскорбляли нас. Тридцать лет разрушали наши памятники на оккупированных территориях, пытались стереть наше историко-культурное наследие. Почему за тридцать лет международное сообщество не применило санкции в отношении государства-агрессора? Я неоднократно говорил о необходимости применения санкций. Эта страна, ее руководство не хотят по доброй воле покинуть наши земли. Они обманывают нас, ведут переговоры ради имитации. Им нельзя верить, и я оказался прав. Посмотрите на созданные там укрепления. Разве страна, построившая такие укрепления, потратившая на это такие средства, выйдет оттуда? Если бы хотели выйти, то не сделали бы этого. То есть, каждое их слово – ложь. И сегодня руководители их государства днем и ночью распространяют ложь и измышления об Азербайджане, событиях, происходящих на поле боя. Словно кто-то сражается вместо нас. Азербайджанский народ, азербайджанская молодежь, азербайджанские солдаты преподносят им урок. Мы сражаемся в одиночку, об этом знают все. Но они не могут смириться с этим, так как мифы развеиваются, мифы – основа их идеологии. Ложь об истории. К сожалению, им удалось заставить многие страны принять эту историческую ложь. Ложь о Ходжалы - якобы Азербайджан сам совершил Ходжалинский геноцид. Их официальные представители выступили с ложным заявлением о бомбардировке Гянджи, утверждая, что не Армения организовала этот ракетный обстрел. Нет ни совести, ни морали, ни нравственности. И ума нет. Если бы был ум, то сказали бы, посмотрите, ведущие страны мира отслеживают стартовую позицию и траекторию полета этой баллистической ракеты, откуда она была выпущена и где упала. Баллистическим ракетам дается боевое задание. Они не случайно упали на это жилой массив. Ночью, преднамеренно. Но они потеряли разум, продолжают обманывать мир. Кто сбросил эту ракету на Гянджу? Мы сами? Лгут, так же, как лгали, когда говорили, что Азербайджан сам совершил Ходжалинский геноцид. Лгут всему миру, лгут во всех интервью. Мы и дальше будем гнать этих лжецов. Они увидели кто есть кто. Увидели, что мы преподносим им такой урок, который они никогда не забудут. А сейчас просят о помощи. Звонят тому, другому, просят помощи. Где же твоя "победоносная армия", где твоя "непобедимая армия"?! На священном для нас Джыдыр-дюзю премьер-министр Армении отплясывал в пьяном виде. Он должен был подумать о том, как это оскорбление может подействовать на азербайджанский народ. Но он считал, что никто их не тронет. Считал, что все страны и дальше будут защищать их, мировое армянство, армянское лобби, некоторые дружественные им страны. Поэтому они обнаглели. Мы указали им на их место, нанесли им такой удар, от которого они вряд ли оправятся. Мы, можно сказать, уничтожили их армию, технику. Бегут, еще будут бежать.

Словом, наше преимущество на поле боя уже ни для кого не секрет. Мы на верном пути. Наше дело правое. Мы сражаемся на своей земле, мы даем шехидов, мы восстанавливаем свою территориальную целостность. Эти шаги будут предприниматься и дальше. Пока не поздно, Армения должна заявить о том, что покидает оккупированные земли. После этого бои могут быть остановлены.

Каждый раз, обращаясь к моему народу, я сообщаю приятные новости. В то же время, можно сказать, ежедневно в своем аккаунте в Twitter, посредством Twitter сообщаю об освобожденных от оккупации новых селах и городах. Я знаю, что азербайджанский народ каждый день ждет эти новости, каждый день! Каждый день, каждый час - когда будут эти новость, когда сообщат об этом. Но мне хочется, чтобы мой дорогой народ знал, что взятие каждого села, каждой высоты требует большой отваги, потому что не только сооруженные там укрепления, но и военный рельеф освобождённых земель более выгоден армянам. Сегодня мы должны сражаться не только против их укреплений, их пушек, их ракет, но и против природного рельефа, и мы пядь за пядью освобождаем наши земли от оккупантов. Это очень трудно.

Настанет день, когда будет представлена подробная информация об этом. Уверен, что азербайджанский народ хорошо понимает: сегодня мы говорим то, о чем можно говорить, потому что идут бои, и мы хотим, чтобы они как можно быстрее завершились, чтобы наша территориальная целостность была восстановлена. Поэтому считаю, что информация и объем информации, предоставляемых азербайджанской общественности, вполне достаточны.

Сегодня, оставаясь верным традиции, прекрасной традиции, хотел бы сообщить азербайджанскому народу новую информацию. Сообщаю моему дорогому народу информацию об уничтоженной и взятой в качестве военных трофеев вражеской технике.

Таким образом, уничтожен 241 вражеский танк, 39 танков взяты в качестве военных трофеев – в общей сложности 280 танков. Но все еще есть танки, как на оккупированных землях, так и на территории Армении. Откуда у них столько танков? К тому же это противоречит международным конвенциям, регулирующим этот вопрос. Так почему же структуры, которые должны были проводить мониторинги по этим конвенциям, не обращают на это внимания? Вот мы говорим, что уничтожен 241 танк. Мы потом продемонстрируем их. 39 танков были взяты в исправном состоянии и сегодня наши солдаты управляют ими и стреляют из них же по врагу.

Уничтожены 50 боевых машин пехоты, 24 взяты в качестве трофеев, они в наших руках. Уничтожены 17 самоходных артиллерийских установок, 198 пушек. Уничтожены 58 минометов, 12 минометов взяты в качестве трофеев. 25 гранатометов взяты в качестве военных трофеев. Уничтожены 53 противотанковых оружия. Уничтожены 70 установок "Град". Уничтожены две единицы "Урагана", два "РСЗО" (Реактивная система залпового огня). Уничтожена одна единица "ТОС". Уничтожены 4 зенитно-ракетных комплекса "С-300". В последний раз, когда я сообщал такую информацию азербайджанской общественности, были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса "С-300". Сегодня их уже четыре. Стоимость каждого комплекса, установки известна, это очень дорогая военная техника. Уничтожены три зенитно-ракетных комплекса "ТОР". Уничтожены около 40 зенитно-ракетных комплекса "ОСА", пять зенитно-ракетных комплексов "КУБ" и "КРУГ", 6 беспилотных летательных аппаратов, два оперативно-тактических ракетных комплекса "Эльбрус", одна баллистическая ракета, одна ракета "Точка-У", 8 средств радиоэлектронной борьбы. Уничтожены 198 грузовых автомобилей. 15 из них были полными боеприпасов. 102 грузовых автомобиля взяты в качестве военных трофеев. Мы будем уничтожать военную технику врага и впредь. Уничтожим все, что осталось.

А теперь с гордостью сообщаю моему дорогому народу информацию об освобождении наших населенных пунктов, которую он ждет с нетерпением.

Физулинский район – названия освобожденных сел: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.

Джебраильский район – освобождены села Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.

Ходжавендский район – привожу список освобожденных сел: Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название Норашен), Венг. Даю этому селу новое азербайджанское название. Отныне село Венг будет называться Чинарлы. Поздравляю с новым названием!

Зангиланский район. Славная Азербайджанская армия вошла и на территорию Зангиланского района, обеспечила освобождение населенных пунктов. Сообщаю названия освобожденных сел на территории Зангиланского района: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан – наш! Карабах – наш!

Дорогой мой народ, дорогие зангиланцы, физулинцы, ходжавендцы, джебраильцы и жители других оккупированных районов, мы выполняем свою миссию. Даем достойный ответ врагу. Мы наказываем врага. Враг бессилен перед нами. Мы ломаем хребет врагу, и сломаем!

Карабах – наш! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует азербайджанский народ!