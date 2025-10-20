В Гяндже для детей с ограниченными возможностями здоровья запущена услуга RehaBus

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана запустило в Гяндже услугу RehaBus для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом Trend сообщает, со ссылкой на информацию опубликованную министерством.

Отмечено, что в рамках данной услуги дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Гяндже и проходящие амбулаторную реабилитацию, два дня в неделю бесплатно будут доставляться реабилитационным автобусом в Детский реабилитационный центр Агентства в Шамкире. После завершения реабилитации они возвращаются обратно.

Проект RehaBus направлен на повышение доступности реабилитационных услуг для детей с ограниченными возможностями и содействие их социальной интеграции.

Проект был впервые запущен в 2022 году в городах Баку и Сумгайыт и Абшеронском районе. Дети с ограниченными возможностями здоровья из этих городов и района (вместе с сопровождающими их родственниками) вывозятся на реабилитационном автобусе в Детский реабилитационный центр № 2 в Баку.

