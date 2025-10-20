ЕС и Туркменистан рассматривают возможности сотрудничества в области ВИЭ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз заинтересован в развитии сотрудничества с Туркменистаном в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и смягчения последствий изменения климата, сказал Trend источник в Европейской комиссии.

"ЕС очень заинтересован в продолжении обмена мнениями с Туркменистаном по вопросам, связанным с устойчивой энергетикой и мерами по борьбе с изменением климата, включая продвижение возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, а также сокращение выбросов метана", - отметил источник.

Он подчеркнул, что Европейский союз активно ускоряет переход на возобновляемые источники энергии и повышает энергоэффективность, стремясь стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году.

"Мы ожидаем постепенного снижения спроса на импорт газа в ближайшие десятилетия, что, возможно, повлияет и на необходимость дополнительных поставок из Туркменистана", - добавил он.

Источник также отметил, что, хотя ЕС больше не поддерживает инвестиции в международные проекты, связанные с ископаемыми видами топлива, через свой бюджет, существует значительный потенциал для сотрудничества в области низкоуглеродной энергетики и декарбонизированных продуктов.

"Регулирование ЕС больше не позволяет финансировать инвестиции в международные проекты, связанные с ископаемыми энергоресурсами, за счет бюджета Союза. В то же время мы видим большой потенциал для сотрудничества в целях ускорения экономических возможностей, возникающих благодаря растущему спросу на возобновляемую и низкоуглеродную энергию, а также на декарбонизированные продукты", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.