ЦБА объявит очередное решение по процентной ставке на этой неделе

Экономика Материалы 20 октября 2025 10:20 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 22 октября объявит очередное решение по параметрам процентного коридора.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом динамики фактической и прогнозируемой инфляции, а также внешних и внутренних факторов риска.

«Центральный банк продолжит использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения ценовой стабильности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ЦБА в последний раз 23 июля впервые за год снизил учетную ставку с 7,25 до 7 процентов, а 10 сентября оставил ее без изменений.

