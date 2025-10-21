Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугустa цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 0,34 доллара США или на 0,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,83 доллара за баррель.

Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена на нефть марки Azeri Light на базе FOB упала на 0,34 доллара или на 0,6% и составила 59,91 доллара за баррель.

Цена на сырую нефть марки URALS снизилась на 0,37 доллара или на 0,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 48,70 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, уменьшилась на 0,34 доллара или на 0,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,57 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена на нефть заложена на уровне 70 долларов за баррель.