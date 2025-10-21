Прошло 5 лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 21 октября, исполнилось пять лет с момента освобождения поселка Миндживан Зангиланского района от оккупации Вооруженных сил Армении.

Напомним, что 21 октября 2020 года, наряду с Миндживаном, были освобождены 13 сел Зангиланского района, включая Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайллы, Учюнджю Агалы, Хаджаллы, Гырах Мушлан, Удгун, Турабад, Ичери Мушлан, Меликли, Джахангирбейли и Бахарлы.

Кроме того, азербайджанская армия освободила села Геджегезлю, Ашагы Сейидахмедли и Зергер Физулинского района, а также Балйанд, Папы, Тулус, Гаджылы и Тинли Джебраильского района.

Следует отметить, что под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, благодаря мужеству азербайджанской армии и единству нашего народа, территории, находившиеся под оккупацией 30 лет, были освобождены всего за 44 дня, что позволило восстановить территориальную целостность страны.

После победы в 44-дневной Отечественной войне Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Армении заключить мир. Однако Армения отвергла предложение и продолжила провокации и террористические акты на территориях Азербайджана. В ответ Азербайджан предпринял локальные антитеррористические меры, и менее чем за 24 часа армянские сепаратисты были вынуждены сдаться перед азербайджанской армией.

В итоге вооруженные силы Армении и незаконные армянские формирования сложили оружие, покинули боевые позиции, а незаконный режим хунты в Карабахе был ликвидирован. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над всей территорией, а главари сепаратистов были арестованы.