Иран сократил закупки электроэнергии у Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года из Азербайджана в Исламскую Республику Иран было экспортировано 20,923 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по статистике Азербайджана, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил 594 тыс. долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт электроэнергии в Иран сократился на 80 тыс. долларов США или 11,9% в стоимостном выражении и на 2,830 млн кВт/ч или 11,9% в объеме.

При этом за восемь месяцев 2025 года из Ирана в Азербайджан было продано 21,795 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 619 тыс. долларов США.

Этот показатель в стоимостном выражении на 27 тыс. долларов США или 4,2% и на 951 тыс. кВт/ч или 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в январе-августе 2025 года Азербайджан экспортировал в Россию, Грузию, Иран и Турцию 919,9 млн кВт·ч электроэнергии на сумму 52,7 млн ​​долларов США. Это на 4,8 млн долларов США или 8,3% меньше в стоимостном выражении и на 98,8 млн кВт·ч или 10% меньше в объеме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, за отчетный период Азербайджан импортировал из трех стран – России, Грузии и Ирана – 115,6 млн кВт·ч электроэнергии на сумму 4,9 млн долларов США. Это на 26 тыс. долларов США или 0,5% меньше в стоимостном выражении и на 7,6 млн кВт·ч или 6,2% меньше в объемном выражении, чем за первые 8 месяцев прошлого года.

