Названо число участников внешнеторговой деятельности Азербайджана за январь-сентябрь

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции со 173 странами мира на сумму 35,375 млрд долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, число участников внешнеторговой деятельности за этот период составило 59 289 человек (на 7,6% больше, чем годом ранее). Из них 48 868 — физические лица (на 8,8% больше, чем годом ранее), а 10 421 — юридические лица (на 2,1% больше, чем годом ранее).

Из числа юридических лиц, участвовавших во внешнеторговой деятельности, 170 были государственными юрлицами, а 10 251 — представителями частного сектора.

Следует отметить, что объем импортных операций за отчетный период составил 17,769 млрд долларов США, а количество наименований импортированных товаров — 7 509. Объем экспортных операций составил 18,606 млрд. долларов США, а количество наименований экспортированных товаров - 2655.