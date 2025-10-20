Выставка «Мои моря, мои океаны» впервые в Центре Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 31 октября в Центре Гейдара Алиева состоится открытие выставки «Мои моря, мои океаны» (My Seas, My Oceans), призывающей беречь водные ресурсы.

Как сообщает Trend, цель выставки — подчеркнуть значимость защиты одного из важнейших ресурсов нашей планеты — водных источников — в эпоху изменения климата, глобального потепления и уязвимых экосистем.

Выставка, организованная по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды), будет представлена ​​в рамках проекта «Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС» (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW).

Проект, дебютировавший в Женеве в 2022 году и заложивший основу глобального диалога по защите водных экосистем, впервые проводится в Баку. На выставке будут представлены работы современных художников, затрагивающие целый ряд глобальных проблем: от загрязнения и перелова до утраты биоразнообразия. Работы представляют воду как источник жизни, обновления и воображения.

Художники и скульпторы, представители мультимедиа и мультидисциплинарных направлений обращаются к темам воды, изменения климата, устойчивого развития и морского биоразнообразия, призывая в своих работах к защите морей, океанов и нашего общего будущего.

Выставка отличается соответствием Целям устойчивого развития ООН – «Чистая вода и санитария», «Ответственное потребление», «Борьба с изменением климата» и «Жизнь под водой». «Мои моря, мои океаны» показывает, что искусство не только отражает реальность, но и способно обеспечить чистоту морей и океанов для будущих поколений.

Водные ресурсы, составляющие более 70 процентов поверхности Земли, всё больше подвергаются негативному воздействию. Выставка через искусство передает миру послание о необходимости снижения и предотвращения этого воздействия, а также привлечения внимания к глобальным проблемам в целом.

