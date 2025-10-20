Казахстан и Азербайджан имеют большой потенциал взаимодействия в сфере GovTech и ИИ - минэкономики

АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Азербайджан обладают значительным потенциалом для развития сотрудничества в области IT-технологий и искусственного интеллекта.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил журналистам в Астане заместитель начальника Управления защиты и развития предпринимательства министерства национальной экономики Казахстана Данияр Мейрбеков.

"Потенциал в сотрудничестве между Азербайджаном и Казахстаном в сфере IT-технологий действительно большой. И много на самом деле делается в этом направлении", - сказал Мейрбеков.

По его словам, Казахстан в ближайшие три года намерен внедрить искусственный интеллект во все сферы экономики. Мейрбеков напомнил, что в стране открыт Центр искусственного интеллекта Alem.AI и создан Совет по искусственному интеллекту при Президенте Казахстана. "В состав Совета вошли эксперты со всего мира, и все это дает подспорье для реализации инициатив в сфере искусственного интеллекта", - отметил представитель министерства.

Он также сообщил, что в Казахстане запущен крупнейший суперкомпьютер в Центральной Азии. "Все делается для того, чтобы правильно использовать искусственный интеллект для развития", - добавил Мейрбеков.

По его словам, особое внимание уделяется подготовке кадров. "На базе обучающих программ для лиц от 12 до 18 лет реализуются курсы по искусственному интеллекту, включая использование ИИ для видеомонтажа и работы с ИИ-агентами. После этого молодые люди могут продолжить обучение в вузах, а затем реализовать свой потенциал в R&D-лабораториях совместно с мировыми бигтек-компаниями", - пояснил он.

Говоря о перспективах двустороннего взаимодействия, Мейрбеков отметил возможность сотрудничества в создании языковых моделей. "Я рассказал про KAZ LLM. Учитывая, что у наших стран схожая языковая группа, можно использовать этот опыт для разработки аналогичной модели уже для азербайджанского языка, а также в рамках других тюркских языков", - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что значительные перспективы открываются в сфере государственных цифровых сервисов. "В этом направлении хорошо продвигаются обе страны. В Азербайджане есть Агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям ASAN. Здесь я вижу потенциал для обмена опытом и совместной реализации проектов", - сказал в заключение Мейрбеков.