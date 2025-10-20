Сколько абонентов подключены к интернету на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана?

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 30 сентября услугами ООО AzTelekom на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана пользуются более 6 тысяч абонентов, включая дома, хозяйства и субъекты предпринимательства.

Об этом сообщило AzTelekom в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что в рамках восстановительных и строительных работ на этих территориях ООО AzTelekom предоставляет жилым массивам и субъектам предпринимательства услуги «интернет + телефония», «интернет + телевидение (два в одном)» и «интернет + телефония + телевидение (три в одном)», используя технологию GPON (Gigabit Capacity Passive Optical Network) для высокоскоростного интернета.

«Расширение телекоммуникационных услуг не только улучшает повседневную жизнь жителей, но и оказывает значительную поддержку реализации проектов социально-экономического развития региона», - добавили в компании.

