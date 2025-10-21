Президент Касым-Жомарт Токаев: Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство

АСТАНА/Trend/ - Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан.

«Нас объединяют общие исторические корни, богатое духовно-культурное наследие, в конце концов, соответствующий менталитет, взгляд на вещи, на развитие ситуации. И на этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество», - отметил глава Казахстанского государства.