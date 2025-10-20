SOCAR запустила электронную версию системы «Разрешение на выполнение работ»

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сделала очередной важный шаг в области охраны труда и здоровья, впервые в истории компании запустив электронную версию системы «Разрешение на выполнение работ».

Об этом Trend сообщает со ссылкой на SOCAR.

Отмечено, что это нововведение позволит более эффективно организовать безопасность на производственных объектах и ​​укрепить производственную дисциплину.

Отмечено, что новая электронная система «Разрешение на выполнение работ» разработана одной из ведущих международных компаний отрасли и успешно внедрена в SOCAR.

Система объединяет этапы планирования работ, оценки рисков и мониторинга процесса их выполнения на единой цифровой платформе. Это позволяет обеспечить полное соблюдение требований безопасности, эффективное использование ресурсов и оперативность принятия решений.

Система «Разрешение на выполнение работ» впервые была внедрена в электронном виде в нефтегазодобывающем управлении «Абшероннефть» производственного объединения «Азнефть» SOCAR. Проект основан на принципах контроля работ и обеспечивает скоординированное, контролируемое выполнение всех работ в рамках установленных правил.

Наряду с внедрением электронной системы «Разрешение на выполнение работ» были также обновлены механизмы изоляции энергосистем (LOTO). Это создает условия для повышения надежности персонала при выполнении работ, своевременного устранения потенциальных рисков и более безопасного управления производственными процессами.

Цифровизация системы «Разрешение на выполнение работ» является важным компонентом стратегии цифровизации SOCAR. Благодаря этой инициативе принципы прозрачности, контроля и ответственности в производстве еще больше укрепляются, а культура безопасности выводится на путь устойчивого развития.

Благодаря этому нововведению SOCAR укрепляет свои позиции в отрасли в области эксплуатационной эффективности и безопасности процессов, демонстрируя, что согласование технологического развития и ценностей безопасности является основой будущего успеха компании.

