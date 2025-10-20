Родная Шуша! 100-летие Фирудина Шушинского - первого исследователя национальной музыкальной культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения видного музыковеда и исследователя, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Фирудина Шушинского. Представляем читателям Trend Life материал о страницах жизни уникального, неутомимого исследователя азербайджанской народной музыки и знатока истории родного города Шуша и всего Карабаха.

Видный ученый-исследователь Фирудин Шушинский более пятидесяти лет жизни посвятил борьбе с необоснованными притязаниями на духовное наследие азербайджанского народа, всестороннему изучению истории национальной музыкальной культуры. Его энциклопедическая книга о музыкантах Азербайджана считается памятником истории азербайджанской музыки. А за книгу "Шуша", изданную еще в 1968 году в Баку на русском языке, где он описал достоверную, а не придуманную армянами историю легендарной столицы Карабаха, ему пришлось отразить немало атак армянских националистов.

С его именем связана новая эра в исследовании истории музыки Азербайджана. Выдающийся композитор Фикрет Амиров писал: "Не случайно Фирудина Шушинского называют первым исследователем нашей музыкальной культуры, потому что до него никто не осуществлял специальных исследований в этой области". Свои книги, статьи, опубликованные за пятидесятилетний период исследовательской деятельности, ученый подписывал псевдонимами Гасанов, Шушинский, Шушалы. Среди его трудов - “Cabbar Qaryağdıoğlu”, “Şuşa”, “Seyid Şuşinski”, “Xan Şuşinski”, “Azərbaycanın musiqi tarixi”, “Musiqişünasın düşüncələri”, “Sadıqcan” и другие.

Фирудин Мухаммед оглу Шушинский (Гасанов) родился в 1925 году в одном из прекраснейших уголков Азербайджана - Карабахе, в неповторимой Шуше. Его отец Мухаммед бек, из рода Мухаммеда Джафара, был одним из уважаемых и богатых людей Карабаха. Мать - Саяра ханум происходила из рода Джаванширов (Ибрагим Халил хан - в годы его правления Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств). У них было двое детей – Фирудин и Тамара. Мухаммед бек дружил с писателем, филологом, переводчиком и государственным деятелем Фирудином Кочарли (член избранного в феврале 1918 года Закавказского сейма, состоял в Закавказском Центральном мусульманском совете (позже - Национальный совет Азербайджана), провозгласившем 28 мая Азербайджан независимым государством), своего сына он назвал в его честь. В то время, когда главарь армянских националистов-дашнаков Андроник пытался захватить Карабах, отец Саяры ханум Гасан бек безвозмездно передал оборонявшему регион Нуру Паше 1500 золотых монет на нужды обороны. Вот в такой родовитой, уважаемой семье вырос и сформировался Фирудин Шушинский. К сожалению, когда Фирудину было три года его мать скончалась от тяжелой болезни.

Фирудин Шушинский рос в музыкальной среде, слышал исполнение знаменитых мастеров. И, конечно же, это способствовало его все большему увлечению музыкой. Он любил, уединившись в тихом уголке, напевать песни Джаббара Гаръягдыоглу, как бы "подыгрывая" себе на ветке дерева. Видимо, с тех времен и зародился в его сердце большой интерес к творчеству корифея искусства мугама Джаббару Гаръягдыоглу. Но он еще не знал, что станет автором многочисленных статей и книг об этом великом мастере. Заметив увлеченность сына музыкой, Мухаммед бек в 1931 году определил его в музыкальную школу города Шуша, где будущий ученый-музыковед проучился три года по классу скрипки.



Наряду с этим, он с отличием окончил среднюю школу. В 1942 году он ушел добровольцем на фронт. В составе армии под руководством генерала Батова участвовал в Курской битве. За проявленное мужество был лично награжден генералом Рокоссовским медалью "За отвагу", а впоследствии и Орденом Боевого Красного знамени. Победу 9 мая он встретил в Кённигсберге. После войны поступил на исторический факультет Азербайджанского государственного университета. Будучи еще студентом второго курса, принимал участие в работе II Бакинской общегородской научной конференции работников высших учебных заведений Азербайджана. В работе этой конференции принимали участие также академики, профессора Академии наук Азербайджанской ССР. Студентами с помощью руководителей секций были подготовлены доклады по выбранным темам с использованием архивных материалов, художественно-исторической литературы, научных публикаций. Было заслушано 78 докладов. Доклад студента Шушинского "Вагиф как государственный деятель" был удостоен I премии. Этот доклад и стал его первой научной публикацией.



Еще со студенческих лет Фирудин Шушинский занялся изучением общественных наук. Он обладал феноменальной памятью и уже с I курса начал собирать интересные информационные материалы, касающиеся истории, философии, литературы (особенно классической и ашугской литературы), зарождения и формирования мугама, его исполнителях. Он объездил многие, даже самые отдаленные уголки нашей страны, выявляя все новые данные о забытых исполнителях мугама. Для него не было ничего невозможного. Настойчивость, стремление добиться своей цели, уникальные способности созидателя помогали ему месяцами, а порой годами вести поиски. Зачастую ему приходилось преодолевать сложнейшие препоны и преграды.



Первая книга Фирудина Шушинского "Джаббар Гаръягдыоглу" вышла в свет в 1964 году. Она повествует о жизни и творчестве выдающегося представителя азербайджанского вокального искусства, корифее восточного исполнительского искусства Джаббаре Гаръягдыоглу. Исследователь отмечает в книге, что появление подобного мастера вокала "знаменует новый этап в истории азербайджанской музыки". Всесторонне изучая творчество Джаббара Гаръягдыоглу, автор предлагает вниманию читателей и ценнейшую информацию об истории города Шуша, неизвестных нам талантливых музыкантах того времени. Большой успех книги вдохновляет музыковеда-исследователя на новые литературные труды. В результате в 1968 году выходит в свет книга "Шуша", которая стала итогом долгих, обстоятельных исследований и изучения целого ряда бесспорных доказательных фактов.



Еще в студенческие годы он собирал материалы об истории города Шуша, проводил исследовательскую работу в архивах, музеях многих городов бывшего СССР, приобретал за свой счет у различных лиц представляющие научный интерес документы. Но он еще не знал, что его ожидает в дальнейшем из-за этой книги. Несомненно, книга принесла ему славу и признание, но и навлекла на него гнев, неприязнь, сделала объектом длительных незаслуженных нападок и давления. Фирудин Шушинский вспоминал: "Что только мне не пришлось испытать из-за книги "Шуша"?! Тогда, из-за враждебного отношения ко мне армян, я целых три года не мог ездить в Шушу. Повсюду на улицах меня забрасывали камнями. Сколько раз ломали мне двери и окна, перерезали телефонный провод. Несколько раз совершили покушение на меня. Проживавшие в то время в Зангибасарском районе Армении азербайджанцы написали мне письмо, в котором предупреждали, что "в целях моей ликвидации за мою голову назначена цена в 6 миллионов рублей (ныне около 6 миллионов долларов). Все армянские газеты и журналы, вся периодика, начиная с газеты "Пионер" и кончая газетой "Коммунист", организовали настоящую травлю на меня, выплескивая клевету и брань, представляя меня как заклятого врага армянского народа".

Интересно, что подобные оскорбительные выпады доносились и из Бейрута. Казалось, что издававшаяся там газета "Хаястан" решила соревноваться со своими соотечественниками из Армении в оскорблениях автора книги. Книга вызвала резкую реакцию дашнаков и их приспешников, потому что автор, якобы "оскорбив честь и достоинство Андроника", тем самым "нанес ущерб дружбе народов". Несмотря на то, что из-за книги "Шуша" на публикацию работ автора некоторое время был наложен запрет, Фирудин Шушинский не сдавался, он продолжал свои творческие исследовательские поиски. Но еще более интересен тот факт, что книга "Шуша" была неоднозначно воспринята и в Азербайджане. По настоянию Москвы этот вопрос был поставлен на заседании Бюро ЦК Компартии Азербайджана. Выступавшие на продолжавшемся более шести часов заседании Бюро, не стесняясь в выражениях, пытались навесить на молодого исследователя ярлык "буржуазного националиста", "врага дружбы народов" и т.д. Но были и ученые, которые дали высокую оценку произведению, поддержав тем самым молодого автора. Их поддержали и некоторые государственные деятели. Благодаря занимавшему в те годы пост председателя КГБ республики Гейдару Алиеву был положен конец нападкам и преследованиям. Впоследствии великий лидер Гейдар Алиев не раз защищал и оберегал Фирудина Шушинского от всякого рода гневных нападок и клеветы недоброжелателей, интриганов.



Фирудин Шушинский, как уже отмечалось, побывал в архивах многих городов, бескорыстно проводил там исследовательскую работу, днями, месяцами скрупулезно изучая документы, восстанавливая историю нашей национальной музыки. В результате в 1971 году вышла в свет книга "Народные музыканты Азербайджана" - фундаментальное произведение, несомненно, ставшее важным событием в истории музыкальной культуры ХХ века. В книге содержится интереснейшая информация о многих неизвестных талантливых музыкантах ХVIII-ХХ веков. Академия наук Азербайджана поручила Фирудину Шушинскому собрать отзывы о книге "Народные музыканты Азербайджана", которая освещала почти 300-летний период истории национальной музыки, чтобы представить ее к утверждению в качестве докторской диссертации. Неизвестно, кто и почему воспрепятствовал этому, однако в 1979 году в Москве в издательстве "Советский композитор" книга вышла под названием "Народные песни и музыканты Азербайджана". Книга очень понравилась тогдашнему министру культуры СССР Демичеву, он высоко оценил ее, отметив, что до сих пор не встречал ни у одного народа такого монументального труда по народной музыке.



В 1985 году Фирудин Шушинский вернулся к работе над книгой, дополняя и углубляя ее исследовательскую направленность. Герой Советского Союза, ученый-востоковед академик Зия Буниятов назвал эту книгу большим академическим исследовательским трудом и предложил присвоить ее автору звание академика, но и это предложение так и не было реализовано.



В дальнейшем Фирудин Шушинский издает книгу о жизни и творчестве, неповторимом исполнительском мастерстве нашего великого ханенде Сеида Шушинского. За годы деятельности им было написано и собрано более 700 документов - монографии, статьи, рукописи. Многие его труды хранятся в его личном архиве.

Фирудин Шушинский скончался 25 октября 1997 года в городе Баку, в возрасте 72 лет. По завещанию, он был похоронен на родной карабахской земле, в городе Барда.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!