БАКУ/Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) импорт товаров из Узбекистана в Иран увеличился на 8,7% в стоимостном выражении и на 92,8% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистическим данным, за 6 месяцев Иран импортировал 32,6 тыс. тонн товаров из Узбекистана на сумму около 44,2 млн долларов США.

Отмечается, что за 6 месяцев прошлого иранского года импорт товаров из Узбекистана в Иран составил 16,9 тыс. тонн на сумму 40,6 млн долларов США.

В статистике также отмечается, что за 6 месяцев Иран импортировал из Узбекистана хлопок, фасоль, шелк, аммиачную селитру и т. д.

Товарооборот Ирана с Узбекистаном за первые 6 месяцев составил 526 тыс. тонн на сумму около 335 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот увеличился на 49,7% в стоимостном и на 82% в весовом выражении.

