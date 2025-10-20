Сахиба Гафарова выступила на 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 20-го октября выступила с речью на дискуссии на тему «Защита гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса» в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) в городе Женева Швейцарии, передает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

В своём выступлении спикер Сахиба Гафарова сказала, что сегодня в мире продолжает расти количество конфликтов и стихийных бедствий, а это влечёт за собой новые гуманитарные проблемы – насилие, перемещение, кризисы и голод. Напомнив недавнее предупреждение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о нахождении глобальной гуманитарной деятельности на грани краха, спикер Милли Меджлиса отметила: это ясно показывает, насколько серьёзна ситуация и насколько необходимы совместные меры.

Информируя участников мероприятия о подписании в августе этого года в Вашингтоне Совместной Декларации Азербайджана и Армении, спикер Сахиба Гафарова упомянула парафирование сторонами также и мирного договора, что является историческим шагом на пути к прекращению длившегося десятилетия армяно-азербайджанского конфликта. Спикер Милли Меджлиса выразила надежду на то, что это знаменательное событие откроет новую страницу прочного мира, стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе. Это, в свою очередь, вселяет уверенность, что даже затяжные конфликты могут быть решены путём диалога и политической воли.

Как сообщила участникам обсуждений спикер Сахиба Гафарова, азербайджанский народ на собственном опыте познал, что означает гуманитарный кризис. По её словам, ещё в начале 1990-х годов в результате армяно-азербайджанского конфликта около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Для восьмимиллионного народа это была огромная трагедия. Благодаря постоянным национальным усилиям и поддержке международных партнёров Азербайджан смог удовлетворить насущные потребности перемещённого населения. Восстановив свою территориальную целостность в 2020-м году, наша страна начала масштабные проекты по восстановлению и реабилитации на освобождённых от оккупации территориях. Спикер Милли Меджлиса сказала, что процесс возвращения уже начался, и там сегодня живут, работают и учатся уже более пятидесяти тысяч человек. Это является свидетельством сильной политической воли Президента Азербайджана Ильхама Алиева, приверженности страны гуманитарной деятельности.

Однако, добавила Сахиба Гафарова, всё ещё сохраняются некоторые серьёзные проблемы. В их ряду, и как один из наиболее актуальных вопросов, она указала на загрязнение наших территорий минами, продолжающее угрожать жизням людей и препятствовать восстановительным работам. Спикер отметила, что в годы оккупации Арменией было установлено огромное количество мин на территориях Азербайджана. Было подчёркнуто, что с 2020-го года по настоящее время более 400 азербайджанцев погибли или получили ранения из-за мин. Эти мины и взрывоопасные пережитки войны также наносят серьёзный ущерб окружающей среде – загрязняя почву и воду, уничтожая биоразнообразие, препятствуя возделыванию плодородных земель.

Спикер Милли Меджлиса обратила внимание участников на то, что для нашей страны деятельность по гуманитарному разминированию не только мера безопасности, но также и акт восстановления окружающей среды.

Как подчеркнула в своём выступлении спикер Сахиба Гафарова, устойчивое развитие и «зелёные принципы» интегрированы в каждый этап развития в осуществлении восстановительных и реконструкционных работ на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана. По её словам, на этих территориях создаются новые «умные села» и «зелёные энергетические зоны». Как она отметила, гуманитарное восстановление и экологическое равновесие должны развиваться вместе.

Спикер Милли Меджлиса обратила внимание на ассамблее на ещё один гуманитарный вызов – вопрос судьбы пропавших без вести лиц. Она подчеркнула, что почти 4000 азербайджанцев пропали без вести в годы конфликта, а их семьи до сих пор ждут прояснения их судеб. Это не только боль нации, но и универсальная гуманитарная проблема, разделяемая многими странами.

Спикер вновь отметила, что Азербайджан, стремясь поддержать эту борьбу, принял гуманитарное разминирование в качестве своей 18-й Национальной цели устойчивого развития и призывает другие страны избрать аналогичный подход. Кроме того, Азербайджан организовывает международные конференции по гуманитарному разминированию и учредил «Бакинский Диалог по пропавшим без вести лицам», который предоставляет ценную платформу для обмена идеями и передовым опытом.

Сахиба Гафарова сказала в завершение выступления, что некогда сам получавший гуманитарную помощь Азербайджан сегодня выступает в качестве страны-донора, поддерживает ООН и глобальные гуманитарные усилия. Во время пандемии COVID-19 Азербайджан оказал помощь более чем 80 странам, а за последние пять лет предоставил гуманитарную, финансовую и техническую помощь на сумму более 350 миллионов долларов США более чем 140 странам. Этими усилиями Азербайджан демонстрирует неразделимость мира, гуманитарной деятельности и экологической устойчивости. Только через солидарность и общую ответственность мы сможем построить более безопасное, более «зелёное» и более гуманное будущее для всех.