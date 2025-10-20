В скором времени будут заложены фундаменты СЭС "Шамс" и "Уфуг" - министр

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время в Джабраиле планируется заложить фундаменты солнечных электростанций (СЭС) «Шамс» и «Уфуг», каждая из которых будет иметь мощность по 50 МВт.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, опубликованной в газете «Азербайджан» и приуроченной ко Дню работников энергетики – 20 октября.

«Также ведется активная работа над первым в нашей стране аукционным проектом в сфере возобновляемых источников энергии — строительством солнечной электростанции «Гобустан» мощностью 100 МВт, а также дополнительным проектом солнечной генерации аналогичной мощности. Реализация этих проектов позволит довести долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности до 33,7% к 2027 году. Годовая выработка электроэнергии в объеме 5 млрд кВт·ч обеспечит экономию свыше 1 млрд кубометров природного газа и сокращение выбросов углекислого газа примерно на 2,3 млн тонн», – отмечается в статье.

