Хроника 44-дневной Отечественной войны: 20 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 20 октября 2020 года:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу.

- Президент Ильхам Алиев заявил об освобождении от оккупации города Зангилан и 24 сел.

- Президент Ильхам Алиев дал освобожденному от оккупации селу Венг Ходжавендского района новое название Чинарлы.

- На официальной странице в Instagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой была размещена публикация в связи с освобождением ряда сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов и города Зангилан от оккупации.

- В городе Зангилан был поднят Азербайджанский флаг.

- Министерство обороны Азербайджана распространило кадры уничтожения вражеской техники, а также представило новый список уничтоженных в ходе боевых действий средств ВС Армении.

- Распространилась информация о побеге с поля боя и отказе воевать отряда наемников "Легион" и резервистов.

- ВС Армении обстреляли Тертерский и Агдамский районы Азербайджана, в результате чего погибли двое мирных жителей.

- Министерство обороны Азербайджана распространило очередные видеокадры уничтожения значительного количества живой силы и военной техники врага.

- Был уничтожен летевший в направлении Гянджи армянский БПЛА.

- Оборонное ведомство Азербайджана распространило видеозапись уничтожения подразделений ВС Армении на Губадлинском направлении.