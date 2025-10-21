Спикеры парламентов Азербайджана и Армении обсудили достигнутые на Вашингтонском саммите соглашения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21-го октября 2025-го года в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в Женеве состоялась двусторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В ходе проведенных обсуждений спикеры приветствовали договоренности, достигнутые на Вашингтонском саммите, и меры, проведенные по нормализации отношений.

Спикеры подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога и выразили готовность поддержать на парламентском уровне реализацию мер по укреплению доверия.

13:47

Как сообщалось ранее, парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой находится с визитом в Женеве Швейцарской Конфедерации для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

Сегодня в рамках визита в Женеву состоялась встреча между председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, передает Trend.

Отметим, что в последний раз стороны встречались 22 марта 2024 года в рамках 148-й Ассамблеи МПС в Женеве.

