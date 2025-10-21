Президент Казахстана подчеркнул историческое значение Вашингтонских соглашений между Азербайджаном и Арменией

АСТАНА/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, подчеркнул историческое значение Вашингтонских соглашений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, глава казахстанского государства, в частности, сказал: «Отдельно хочу отметить историческое значение декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Как было справедливо отмечено Президентом США Дональдом Трампом, Вы, находясь в очень сильной позиции, тем не менее, пошли на подписание такого очень важного документа, что говорит об особой позиции и уверенности Азербайджана и азербайджанского народа во главе с Вами в своем потенциале. Проявленная Вами твердая политическая воля, стратегическое видение служат ярким примером мудрого подхода к решению сложных вопросов и ответственности за судьбы будущих поколений».

Президент Токаев также подчеркнул, что достигнутые между двумя государствами договоренности открывают новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами.