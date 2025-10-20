Микаил Усейнов - 120: Памяти одного из основоположников современной архитектуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения известного архитектора, академика НАНА, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, лаурета Государственных премий, народного архитектора СССР Микаила Усейнова, сообщает Trend Life.

Мероприятие началось с исполнения гимна Азербайджана. Далее был показан видеоролик и жизни и деятельности одного из основоположников современной архитектуры Азербайджана Микаила Усейнова.

По проектам выдающегося архитектора были построены жилые и административные здания, гостиницы в Москве, Душанбе, Баку, Сумгайыте, Гяндже и т.д., реализовав около 200 проектов и поныне украшающие города. Творчество Микаила Усейнова оказало решающее влияние на развитие архитектуры Азербайджана XX века. Автор свыше 100 научных трудов, а его фундаментальный научный труд "История азербайджанской архитектуры" (1963 года) заложил основу научной школы национальной архитектуры. В 1985 году он был избран почетным членом Королевского азиатского общества в Лондоне. В 1992 году по инициативе ученого была создана Международная академия архитектуры стран Востока. Память о нем и его творения сохраняется до сих пор.

Выступившие на мероприятии завотделом информационных ресурсов Централизованной библиотечной системы Ясамальского района Тарана Гейдарова, специалист Фонда Отечественной войны музея Гюльнар Фархадова, лауреат международных литературных премий Сария Мамедова, президент ассоциации "Симург", культуролог, профессор Фуад Мамедов, искусствовед Сеймур Эльсевер рассказали о вкладе известного архитектора Микаила Усейнова в культурное наследие Азербайджана. Они отметили, что Микаил Усейнов оставил большой след в формировании азербайджанской архитектуры как своей педагогической, так и научной деятельностью.

Родственник Микаила Усейнова геолог Рауф Надиров рассказал о своей семье и предках архитектора. В заключение наследница Микаила Усейнова Зульфия Алиева выразила свою благодарность организаторам мероприятия, отдельно отметив директора музея, академика Наилю Велиханлы.

