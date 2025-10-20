В Баку пройдет пятый "Забег Победы"

БАКУ /Trend/ - 2 ноября в Баку состоится благотворительное мероприятие "Забег Победы", посвященное пятой годовщине славной Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщили Trend в операционной компании Бакинское городское кольцо, традиционное событие пройдет под девизом "Вперед с гордостью" при организации министерства молодежи и спорта.

Цель акции - почтить историческую победу страны, подчеркнуть единство, героизм и непоколебимую волю народа.

Для участников при регистрации предусмотрен минимальный благотворительный взнос в размере 20 манатов, который будет направлен в Фонд YAŞAT.

Старт забега состоится в Приморском национальном парке возле фонтана "Семь красавиц". Дистанция пробега составит 10 км, а первые участники, пересекшие финишную черту, будут объявлены победителями и награждены.

Кроме того, 1-2 ноября будет работать фан-зона с развлекательной программой.

Начало забега - 2 ноября в 10:00.

Лица старше 16 лет могут зарегистрироваться для участия на сайте до 12:00 30 октября. Количество мест ограничено, регистрация автоматически завершится, когда количество участников достигнет установленного лимита.

Утвержденным участникам будет отправлено электронное письмо с подтверждением и инструкцией. Номер участника можно получить с 15 по 30 октября с 09:00 до 20:00 на первом этаже Бизнес-центра BEGOC, предъявив удостоверение личности и подтверждение оплаты.

Напомним, что "Забег Победы" проводится ежегодно с 2021 года.

