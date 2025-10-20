Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

360 переселенных в Зангилан жителей привлечены к мероприятиям по занятости

Общество Материалы 20 октября 2025 13:40 (UTC +04:00)
360 переселенных в Зангилан жителей привлечены к мероприятиям по занятости

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает активные мероприятия по обеспечению занятости жителей, переселенных в Зангиланский район.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства, уже 360 человек привлекли к мероприятиям по трудоустройству. Занятость 323 из них обеспечена непосредственно на территории района, включая 29 переселенных жителей, которым в рамках программы самозанятости созданы небольшие хозяйства. Еще 37 человек направлены на курсы профессиональной подготовки по специальностям, востребованным на рынке труда.

В настоящее время проводится работа по оказанию поддержки занятости еще одной группы жителей, оцениваются их возможности трудоустройства и определяется подходящая программа занятости.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости