360 переселенных в Зангилан жителей привлечены к мероприятиям по занятости

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает активные мероприятия по обеспечению занятости жителей, переселенных в Зангиланский район.
Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства, уже 360 человек привлекли к мероприятиям по трудоустройству. Занятость 323 из них обеспечена непосредственно на территории района, включая 29 переселенных жителей, которым в рамках программы самозанятости созданы небольшие хозяйства. Еще 37 человек направлены на курсы профессиональной подготовки по специальностям, востребованным на рынке труда.