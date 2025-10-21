Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Астане состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 21 октября 2025 10:05 (UTC +04:00)
В Астане состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Эмин Алиев
АСТАНА/Trend/ - 21 октября в Президентском дворце «Акорда» в столице Казахстана Астане состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, в Президентском дворце «Акорда» в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Члены делегации Казахстана были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана.

Президенты обошли строй почетного караула.

Главы государств сделали совместное фото.

Новость обновляется

