В Астане состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

АСТАНА/Trend/ - 21 октября в Президентском дворце «Акорда» в столице Казахстана Астане состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Trend, в Президентском дворце «Акорда» в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Члены делегации Казахстана были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – Президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Главы государств сделали совместное фото.
