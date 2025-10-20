Закир Гасанов находится с визитом в Узбекистане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению министра обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенанта Шухрата Халмухамедова 20 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов прибыл в Самарканд для участия в «Дне высокопоставленного наблюдателя» в ходе учений «Единство − 2025».

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В Самарканде генерал-полковник З.Гасанов встретился со своим узбекским коллегой.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного, военно-технического сотрудничества и сотрудничества в области военного образования, была подчеркнута важность проведения совместных учений с точки зрения обмена опытом.

На встрече, в которой также принимал участие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, был высоко оценен уровень сложившегося военного сотрудничества, стороны провели широкий обмен мнениями по поводу расширения этого сотрудничества.

