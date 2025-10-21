Aztelekom вступил в международную ассоциацию

БАКУ/Trend/ - ООО Aztelekom, входящее в холдинг AZCON, с целью поддержки инициатив, направленных на развитие широкополосной связи на глобальном уровне, получило членство во Всемирной ассоциации широкополосной связи (WBBA - World Broadband Association).

Как сообщает Trend, это членство является ярким примером того, как Aztelekom становится активным участником технологического сообщества не только внутри страны, но и в глобальном масштабе.

WBBA — влиятельная платформа, объединяющая телекоммуникационные компании, поставщиков технологий и регулирующие органы из разных стран мира. Основная цель ассоциации — повышение доступности широкополосного интернета, продвижение технологических инноваций и усиление цифровой интеграции.

Следует отметить, что Aztelekom — первая компания в Азербайджане, избранная членом этой ассоциации.

Членство Aztelekom в WBBA предоставит обществу такие преимущества, как возможности глобального партнерства, доступ к новейшим технологиям, обмен передовым отраслевым опытом и участие в формировании цифровых стратегий. Стоит отметить, что в мае этого года компания Aztelekom была удостоена награды Gigacity Champion WBBA за высокие результаты в предоставлении гигабитных широкополосных интернет-подключений.

За последний год Aztelekom был удостоен таких международных наград как Speedtest Award for Fastest Fixed Network, Best Practice of Home Broadband Development Award и Gigacity Champion, став первым в истории страны провайдером фиксированной связи, удостоенным этих трёх наград.

