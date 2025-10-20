Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Сахиба Гафарова встретилась с председателями парламентов Намибии и Боснии и Герцеговины (ФОТО)

Политика Материалы 20 октября 2025 22:12 (UTC +04:00)
Фото: Милли Меджлис Азербайджана

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась со спикером Национальной ассамблеи Намибии Саарой Куугонгелвой и председателем Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей в Женеве (Швейцария).

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встречах отмечалось, что подобные важные международные мероприятия являются хорошей платформой для обсуждения ряда глобальных проблем и выдвижения предложений по их эффективному решению, а также анализа двусторонних отношений.

В ходе переговоров подчеркивалась важность сотрудничества в международных парламентских организациях. В частности, была высоко оценена деятельность Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева, а также отмечена проделанная работа по повышению институционального развития и международного авторитета организации.

На встречах также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

