Ряд приложений по всему миру недоступен из-за глобального сбоя

Общество Материалы 20 октября 2025 14:55 (UTC +04:00)
Фото: Электронное правительство

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Возникла проблема с доступом ко многим приложениям по всему миру.

Как сообщает Trend, популярные приложения и сайты, такие как Snapchat, Amazon, Canva, Perplexity и Apple Music, прекратили работу из-за глобального сбоя.

В настоящее время работа в этих приложениях невозможна.

Проблема связана со сбоями в работе крупного центра обработки данных Amazon в Северной Вирджинии, одного из основных центров глобальной сети Интернет.

