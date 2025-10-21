Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации

Политика Материалы 21 октября 2025 13:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

АСТАНА/Trend/ - Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости