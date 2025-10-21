Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Китайская компания выразила готовность развивать сотрудничество с Узбекистаном в сфере энергетики

Узбекистан Материалы 21 октября 2025 06:12 (UTC +04:00)
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - 20 октября в акционерном обществе «Национальные электрические сети Узбекистана» (НЭСУ) состоялась встреча с делегацией китайской компании Shanghai Electric Group Co., Ltd., которую возглавил председатель правления У Лэй, передает Trend.

В ходе переговоров стороны отметили положительные результаты текущего сотрудничества в энергетической сфере, обсудили перспективные направления партнёрства и выразили готовность к дальнейшему развитию взаимодействия.

Особое внимание было уделено совместным проектам по модернизации и цифровизации электросетей, а также развитию технологий возобновляемой энергетики.

