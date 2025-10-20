Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

Самолет AZAL прошел полное плановое техническое обслуживание

Транспорт Материалы 20 октября 2025 14:41 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 20 октября 2025 года самолет Airbus A320 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс J2-020 по маршруту Санкт-Петербург – Баку, вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку в Пулково.

Как сообщили Trend в AZAL, пассажирский самолёт типа Airbus A320, входящий в парк AZAL, с момента ввода в эксплуатацию регулярно проходит полное техническое обслуживание и на момент вылета из Санкт-Петербурга находился в полностью исправном техническом состоянии.

Отметим, что в сентябре 2025 года воздушное судно прошло полное плановое техническое обслуживание (типа A-check) в соответствии с требованиями производителя и внутренними процедурами авиакомпании.

Опытные пилоты AZAL действовали в строгом соответствии с внутренними правилами авиакомпании и международными авиационными процедурами.

Благодаря профессиональным действиям пилотов все потенциальные риски, возникшие во время полета, были сведены к минимуму, а безопасность пассажиров и полета обеспечена на максимально высоком уровне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости