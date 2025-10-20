Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Задержанный в Баку исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» освобождён и отправлен в Россию

Азербайджан Материалы 20 октября 2025 00:25 (UTC +04:00)
Задержанный в Баку исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» освобождён и отправлен в Россию

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан», задержанный в Баку, освобождён и отправлен в Россию.

Как сообщили Trend осведомлённые источники, Игорь Картавых, находившийся под арестом, был освобождён и выехал в Россию.

Отмечается, что в обмен на него российская сторона освободила бывшего директора Московского академического театра сатиры Маммедали Агаева.

Напомним, что в июне в результате полицейской операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан» были задержаны директор Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов.

Решением Хатаинского районного суда оба были арестованы на 4 месяца.

Их обвиняли в мошенничестве, совершённом организованной группой, незаконном предпринимательстве с получением крупного дохода и легализации имущества, приобретённого преступным путём.

Лента

Лента новостей

Читать все новости