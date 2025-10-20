В Баку состоялось международное мероприятие "Наш голос - единый, наша душа – едина" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках VI Конгресса по архитектуре и культурному наследию в туризме состоялся музыкальный вечер, объединивший Çanakkale Barış Korosu и Государственную детскую филармонию Азербайджана. Подобный концерт, отражающий крепкую дружбу и культурное родство двух братских народов, впервые прошёл в стенах Государственной детской филармонии, сообщает Trend Life.

С целью укрепления и продолжения этого культурного союза, перед началом концерта был подписан меморандум о сотрудничестве между Государственной детской филармонией и Ассоциацией полифонического искусства и хоров Турции (Türkiye Polifonik Sanat ve Korolar Derneği). Документ открывает новые перспективы для реализации совместных проектов, концертных программ, творческих обменов и мастер-классов.

Особое место в программе заняло выступление Хора мира Чанаккале, прибывшего из Турции с девизом "Дети прошлого", который нашёл отклик в сердцах азербайджанских слушателей. Отмечающий 11-летие своей деятельности коллектив разделил сцену с объединёнными хоровыми коллективами и вокальным классом детской филармонии. Участники хора - представители самых разных профессий - делились на сцене своими детскими мечтами, любовью к музыке и посланиями мира.

В их исполнении прозвучали полюбившиеся детские песни, наполнившие зал атмосферой радости, надежды и добрых эмоций.

Одним из самых трогательных моментов концерта стало совместное выступление Хора мира Чанаккале и хорового коллектива Государственной детской филармонии. Совместное исполнение песен о мире и дружбе «детьми прошлого» и детьми сегодняшнего дня произвело на зрителей глубокое эмоциональное впечатление.

Для юных участников это выступление станет важной и памятной страницей в их творческой биографии.

Музыкальный мост, воздвигнутый на сцене, ещё раз доказал: музыка не знает возраста, она объединяет поколения и сохраняет в сердцах дух детства.

Художественные руководители Хора мира Чанаккале — Мете Гёкче, дирижёр - Севаль Йылдыз, хормейстер - Сарп Кючюклер. Хоровыми коллективами Государственной детской филармонии руководили Лейла Мурадзада и Айсель Мехтизаде, преподавателем вокального класса выступила Лейла Асланова. Солисты вечера - Мелекханым Аскерова, Юсиф Садыхов и Теймур Гараев; концертмейстеры - Шахин Яхьязаде и Эльмира Гумбатова.

Прозвучавшие произведения стали воплощением общих ценностей двух дружественных стран - идей мира, дружбы и единства. Объединённые хоровые коллективы исполнили такие произведения, как Yüksəl, ey Azərbaycan (Рена Гадимова), Cumhuriyet Marşı (Зеки Юнгёр), Bahar gelince (Ильтериш Сун).

В завершение концерта от имени оргкомитета - профессор Чингиз Абдуллаев, от имени Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi и Karabük Üniversitesi - профессор Ведат Чалышкан, а также от имени Хора мира - Чилер Бакыр вручили благодарственные письма и памятные подарки директору Государственной детской филармонии Саиде Тагизаде, заместителю директора и художественному руководителю детского хора Лейле Мурадзаде.

Планируется, что подобные обменные концерты в будущем продолжатся, способствуя дальнейшему укреплению культурных связей между Азербайджаном и Турцией.

Концерт, встреченный бурными аплодисментами, оставил светлый след в сердцах и взрослых, и детей, став живым посланием мира и дружбы.

