Президент Ильхам Алиев: Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации

АСТАНА/Trend/ - Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«За последние годы реформы, осуществленные Президентом (Касым-Жомартом Токаевым – ред.), курс на модернизацию, на развитие современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, демонстрируют, что Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации», - отметил глава государства, подчеркнув, что также укрепляется международный авторитет Казахстана.