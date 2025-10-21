Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации

Политика Материалы 21 октября 2025 13:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

АСТАНА/Trend/ - Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«За последние годы реформы, осуществленные Президентом (Касым-Жомартом Токаевым – ред.), курс на модернизацию, на развитие современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, демонстрируют, что Казахстан уверенно идет по пути развития и модернизации», - отметил глава государства, подчеркнув, что также укрепляется международный авторитет Казахстана.

Лента

Лента новостей

Читать все новости